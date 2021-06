Mahmood, dopo “Ghettolimpo” parte il tour: tutte le date dei concerti estivi (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel giro di pochi anni Mahmood è riuscito a divenire uno dei personaggi più influenti del panorama artistico italiano. Nonostante gli appassionati avessero già avuto modo di conoscerlo prima del grande successo, tra cui la partecipazione alla sesta edizione di X Factor, la sua vera consacrazione è avvenuta nel contesto sanremese. Qui, nell’arco di due anni tra il 2018 ed il 2019, è riuscito a vincere nella categoria ‘Nuove Proposte’ con Gioventù Bruciata e tra i ‘big’, cantando la hit Soldi. Nel frattempo Mahmood è cresciuto in maniera esponenziale sotto il profilo artistico, raggiungendo una maturità unica. Lo scorso 11 giugno ha ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel giro di pochi anniè riuscito a divenire uno dei personaggi più influenti del panorama artistico italiano. Nonostante gli appassionati avessero già avuto modo di conoscerlo prima del grande successo, tra cui lacipazione alla sesta edizione di X Factor, la sua vera consacrazione è avvenuta nel contesto sanremese. Qui, nell’arco di due anni tra il 2018 ed il 2019, è riuscito a vincere nella categoria ‘Nuove Proposte’ con Gioventù Bruciata e tra i ‘big’, cantando la hit Soldi. Nel frattempoè cresciuto in maniera esponenziale sotto il profilo artistico, raggiungendo una maturità unica. Lo scorso 11 giugno ha ...

Advertising

lauramgri : il corto vevo di mahmood? pensavo uscisse dopo talata - jts4t3r : Mio padre, dopo aver visto la live performance di Talata di Mahmood, ha detto che se gli presento un altro ragazzo… - MianiTebaldi : RT @massyscalinci: Ma quando la trasmettono l'esibizione di Mahmood a Battiti Live? Ieri nulla, domani nemmeno. Spero nelle altre dopo. - massyscalinci : Ma quando la trasmettono l'esibizione di Mahmood a Battiti Live? Ieri nulla, domani nemmeno. Spero nelle altre dopo. - _elisa_________ : @vogliadiniente Come ha fatto mahmood a non suicidarsi dopo questo non lo so -