Le unghie non vanno in vacanza: proteggetele così al mare e in montagna! (Di lunedì 28 giugno 2021) Anche se noi sì, loro no, le nostre unghie non vanno in vacanza! Tenetelo a mente quando sarete pronte a partire per nuove entusiasmanti avventure! Un salto dall’estetista per una manicure e una pedicure perfette, una mano di semipermanente e, voilà, siete perfette per mare, montagna, laghi o viaggi culturali! Sì, ma poi? Salsedine, cloro, umidità, sole e creme rischiano di rovinare lo splendido risultato ottenuto in salone! Seguite i consigli che noi di Non Solo Riciclo abbiamo in serbo per voi e riuscirete a mantenere inalterato lo smalto nel tempo! Curiose? Iniziamo! Le unghie non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 giugno 2021) Anche se noi sì, loro no, le nostrenonin! Tenetelo a mente quando sarete pronte a partire per nuove entusiasmanti avventure! Un salto dall’estetista per una manicure e una pedicure perfette, una mano di semipermanente e, voilà, siete perfette per, montagna, laghi o viaggi culturali! Sì, ma poi? Salsedine, cloro, umidità, sole e creme rischiano di rovinare lo splendido risultato ottenuto in salone! Seguite i consigli che noi di Non Solo Riciclo abbiamo in serbo per voi e riuscirete a mantenere inalterato lo smalto nel tempo! Curiose? Iniziamo! Lenon ...

