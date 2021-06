Infortunio Dembélé: l’attaccante sarà out 4 mesi. Il comunicato (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Barcellona ha diramato un comunicato legato alle condizioni di Ousmane Dembélé: l’attaccante dovrà stare out per 4 mesi Dopo l’Infortunio avuto nel match contro l’Ungheria, Ousmane Dembélé è stato operato a un tendine distale lussato nel bicipite femorale del ginocchio destro. Questo il comunicato del Barcellona circa i tempi di recupero. «Ousmane Dembélé ha subito con successo un intervento chirurgico su un tendine distale lussato nel bicipite femorale del ginocchio destro. Eseguita a Turku (Finlandia) dal dottor Lasse Lempainen e sotto la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Barcellona ha diramato unlegato alle condizioni di Ousmanedovrà stare out per 4Dopo l’avuto nel match contro l’Ungheria, Ousmaneè stato operato a un tendine distale lussato nel bicipite femorale del ginocchio destro. Questo ildel Barcellona circa i tempi di recupero. «Ousmaneha subito con successo un intervento chirurgico su un tendine distale lussato nel bicipite femorale del ginocchio destro. Eseguita a Turku (Finlandia) dal dottor Lasse Lempainen e sotto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Dembélé Barcellona, operato Dembelé: rimarrà ai box per quattro mesi Ousmane Dembelé 'è stato operato con successo' dopo l'infortunio al tendine del bicipite femorale del ginocchio destro riportato con la nazionale francese durante la fase a gironi di Euro 2020, in fattispecie all'interno della sfida contro l'Ungheria. Lo ...

Calciomercato, super scambio per Pogba - Juventus tagliata fuori Tra questi in particolare Ousmane Dembele, reduce da un altro grave infortunio ad Euro 2020 che complica la sua posizione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI ...

Ousmane Dembelé 'è stato operato con successo' dopo l'infortunio al tendine del bicipite femorale del ginocchio destro riportato con la nazionale francese durante la fase a gironi di Euro 2020, in fattispecie all'interno della sfida contro l'Ungheria.

Tra questi in particolare Ousmane Dembele, reduce da un altro grave infortunio ad Euro 2020 che complica la sua posizione.