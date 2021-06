Inferno autostrada A14 | strage stradale | morti e traffico in tilt

(Di lunedì 28 giugno 2021) Dramma sull’A14,a causa di tir in fiamme dopo incidente:in. (screenshot video)Come se non bastassero i disagi quotidiani legati alle decine di cantieri che si trovano tra Marche e Abruzzo, l’A14 ha a che fare adesso con una vera e propria. Le prime immagini che arrivano sono spaventose, con fiamme alte che si intravedono da tutta la Riviera delle Palme, nel tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. POTREBBE ...

Ennesimo incidente sull'A14 nel tratto piceno". E ancora una volta traffico in tilt e chilometri di fila. E' avvenuto intorno alle 12,45 sulla corsia nord, all'altezza di Grottammare, al km 302, dove sono entrati ...Poi sull'Berio aggiunge: 'Cantieri a raffica, spesso deserti, code interminabili e chiusure improvvise assomigliano ormai ad un girone dantesco dell': bisognerebbe dare una medaglia ...Dramma sull'autostrada A14, inferno a causa di tir in fiamme dopo incidente: strage stradale, morti e traffico in tilt.Alle ore 12:20 circa , sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana in direzione Padova, è avvenuto un incidente all’altezza del km 55 che ha visto coinvolti ...