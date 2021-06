Il video di Sogni Di Rock’n’roll di Ligabue a sorpresa con la regia di Fabrizio Moro

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ilufficiale diDidiarriva acon ladie di Alessio De Leonardis. Vedrà la partecipazione dello stesso Lucianoe verrà presentato a IMAGinACTION. Il Festival internazionale delclip si terrà in tre serate nella sua quinta edizione in programma per il 2021. Le date sono quelle del 27, 28 e 29 agosto 2021, la location è quella di Piazza Saffi a Forlì. Nella prima serata si esibiràin ...