Il catenaccio del Belgio di Martinez (ex) discepolo di Cruyff: vince con un solo tiro in porta (Di lunedì 28 giugno 2021) “Quando chiudiamo gli occhi e immaginiamo una squadra allenata da Roberto Martinez, pochi immaginano una vittoria fatta di grinta e caparbietà”. Come quella ottenuta dal Belgio contro il Portogallo, soffrendo per portare a casa la qualificazione ai quarti contro l’Italia. E in effetti ha ragione The Athletic che dedica un pezzo alla piccola rivoluzione pragmatica del ct belga, discepolo di Cruyff (è grande amico del figlio Jordi) e del gioco d’attacco. Ha dovuto fare di necessità virtù, riabilitando il concetto di catenaccio, e raccontandosela poi così: “Il talento che hanno i miei ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) “Quando chiudiamo gli occhi e immaginiamo una squadra allenata da Roberto, pochi immaginano una vittoria fatta di grinta e caparbietà”. Come quella ottenuta dalcontro il Portogallo, soffrendo perre a casa la qualificazione ai quarti contro l’Italia. E in effetti ha ragione The Athletic che dedica un pezzo alla piccola rivoluzione pragmatica del ct belga,di(è grande amico del figlio Jordi) e del gioco d’attacco. Ha dovuto fare di necessità virtù, riabilitando il concetto di, e raccontandosela poi così: “Il talento che hanno i miei ...

