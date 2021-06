Francesco Nuti, parla Giovanni Veronesi: "Vado spesso a trovarlo in clinica, è come un fratello" (Di lunedì 28 giugno 2021) Francesco Nuti è una delle persone più importanti nella vita, privata e professionale, di Giovanni Veronesi, e il regista toscano l'ha ribadito in una recente intervista. Giovanni Veronesi considera Francesco Nuti alla stregua di un fratello: il regista di Viola bacia tutti e della trilogia di Manuale d'amore l'ha ribadito in un'intervista al Corriere della Sera. Francesco Nuti è stato vittima di due incidenti domestici, il primo nel 2006, il secondo dieci anni dopo, nel 2016. L'attore toscano da allora è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 giugno 2021)è una delle persone più importanti nella vita, privata e professionale, di, e il regista toscano l'ha ribadito in una recente intervista.consideraalla stregua di un: il regista di Viola bacia tutti e della trilogia di Manuale d'amore l'ha ribadito in un'intervista al Corriere della Sera.è stato vittima di due incidenti domestici, il primo nel 2006, il secondo dieci anni dopo, nel 2016. L'attore toscano da allora è ...

Advertising

vatenacttencass : Giovanni Veronesi: 'Francesco Nuti? Vado sempre a trovarlo in clinica: alle volte spero che non capisca perché ho p… - diceNiNi : Tu ha le puppe a pera... Serenata a #FrancescoNuti - RobertoGueli : RT @Corriere: Giovanni Veronesi: «Visito sempre Francesco Nuti in clinica, è stato il primo a credere in me» - Cthulhu_1969 : La serenata di Veronesi alla finestra d’ospedale di Francesco Nuti - Italia_Notizie : Giovanni Veronesi: “Francesco Nuti? Vado sempre a trovarlo in clinica: alle volte spero che non capisce perché ho p… -