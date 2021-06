Dormire poco e svegliarsi riposati? La scienza dice di sì (ma non vale per tutti) (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo alcuni studiosi del sonno, è possibile Dormire anche solo cinque ore al giorno e svegliarsi perfettamente riposati. A permetterlo, alcuni particolari geni che agiscono sul cervello Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo alcuni studiosi del sonno, è possibileanche solo cinque ore al giorno eperfettamente. A permetterlo, alcuni particolari geni che agiscono sul cervello

Advertising

Anto70007062 : RT @Alice70A: Le parole non hanno occhi né gambe, * e spesso nemmeno cuore, o ne hanno assai poco. * E non puoi costringere le parole a far… - melissasantinii : @Cristinasaliu @sonorebee_ ancora che ti autoconvinci di cose non vere,dormire poco e il caldo ti danno alla testa,… - ChinesAnton : RT @KglLaura: ' Con il cuore pieno di amarezza sedeva il grande Aristarchos e guardava il figlioletto Kleidomos dormire tranquillo nel gran… - Lord_Dany_ : Penso di aver fatto tipo uno scacco matto al mio cervello, sono riuscito a dormire poco e ora che sono sveglio non… - gighea : RT @zuccaro_sonia: Poco prima dell'esame di licenza elementare Lila mi spinse a fare un'altra delle tante cose che da sola non avrei mai av… -