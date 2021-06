Denise Pipitone | ci sarebbe una nuova indagata dopo la pm Angioni

(Di lunedì 28 giugno 2021) Casol’iscrizione del registro degli indagati del magistrato siora ance un’altra persona (screenshot video)L’ex Pm del caso, Maria, da qualche giorno èper false dichiarazioni, ma con la stessa accusa l’elenco potrebbe essere più lungo. Dell’indiscrezione ne aveva parlato anche la giornalista Ilaria Mura venerdì scorso nell’ultima puntata di Quarto grado, nonostante la trasmissione era stata diffidata dal trattare del caso. “La cerchia degli indagati per falsa testimonianza potrebbe allargarsi” aveva ...

Advertising

fattoquotidiano : Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: “Frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inop… - Lorenzi04539669 : RT @a_meluzzi: Denise Pipitone, la bomba di Meluzzi:'Impossibile che...' - a_meluzzi : RT @a_meluzzi: Denise Pipitone, la bomba di Meluzzi:'Impossibile che...' - Moonlig94421095 : RT @marissa_alessia: Aiutateci a trovare #denisepipitone Mettete 'mi piace' e condividete la locandina multilingue. Denise Pipitone, nata… - PetraLeonardi : RT @marissa_alessia: Aiutateci a trovare #denisepipitone Mettete 'mi piace' e condividete la locandina multilingue. Denise Pipitone, nata… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Sui social, Piera Maggio, la mamma di, ha condiviso parole forti e un appello ufficiale che sembrerebbe indirizzato proprio a Quarto Grado Foto: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com, testimone "so chi la rapì"/ "Jessica la prende e la porta a casa?"Caso Denise Pipitone, dopo l'iscrizione del registro degli indagati del magistrato si sarebbe ora ance un'altra persona ...Gelo sull'indagine per arrivare alla verità sul caso di Denise Pipitone che la procura di Marsala ha riaperto dopo 17 anni. Le ...