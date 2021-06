Chiara | 16 anni | trovata morta in un campo nel Bolognese con coltellate alla gola Si indaga su un coetaneo

Advertising

fattoquotidiano : ELEZIONI TORINO Luigi Di Maio rilancia Chiara Appendino - _amy_chiara_ : RT @NHoranItalia: Oggi festeggiamo anche un altro grande anniversario. ???? 11 anni fa @NiallOfficial faceva la sua audizione a X Factor UK ??… - simcopter : RT @rep_bologna: Chiara Gualzetti trovata morta a Valsamoggia: aveva 16 anni. Era scomparsa da casa, indagato un coetaneo [aggiornamento de… - settesere : Monteveglio, Chiara, 16 anni, trovata morta nel bolognese con ferite da taglio, indagini serrate #settesere #news - horottoilvetro : RT @rep_bologna: Chiara Gualzetti trovata morta a Valsamoggia: aveva 16 anni. Era scomparsa da casa, indagato un coetaneo [aggiornamento de… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara anni

L'anziano crede che il pozzo possa risalire a circa 500fa. Proprio perché al suo interno ha ... 'Era davveroe mi sembrava buona. Lo farò testare per i batteri e se tutto fosse nella norma, ...E all'amore per la figlia, che le assomiglia sempre più come una goccia d'acqua diDalla Tomasina Nathaly Caldonazzo, vita e amori guarda le foto I l destino di Nathaly Caldonazzo , 52, ...Una giovane ragazza è stata trovata morta nei pressi di un bosco. Una scoperta orribile. Scopriamo cosa è successo ...Il corpo di Chiara Gualzetti era ai margini di un bosco, a meno di un chilometro da casa, nel parco dell'Abbazia di Monteveglio, zona di colline nel Bolognese, vicino al confine con Modena.