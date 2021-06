Un flash mob per manifestare la rabbia e il malcontento degli avvocati (Di domenica 27 giugno 2021) di Pina Ferro La giovane Associazione Forense Las Liberi avvocati Salernitani, presieduta da Gennaro Iovino e da due vicepresidente Renato Lamberti e Massimo Falci, ha organizzato un flash mob alle ore 12 di domani 28 giugnoinnanzi l’ ingresso della Cittadella Giudiziaria per manifestare tutta la rabbia ed il malcontento della avvocatura pernumerose disfunzioni della giustizia salernitana, tutte a discapito della Avvocatura. La manifestazione di protesta si svolgerà mediante il raggruppamento degli avvocati, tuttavia nel rispetto delle distanze dovute per la pandemia, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021) di Pina Ferro La giovane Associazione Forense Las LiberiSalernitani, presieduta da Gennaro Iovino e da due vicepresidente Renato Lamberti e Massimo Falci, ha organizzato unmob alle ore 12 di domani 28 giugnoinnanzi l’ ingresso della Cittadella Giudiziaria pertutta laed ildella avvocatura pernumerose disfunzioni della giustizia salernitana, tutte a discapito della Avvocatura. La manifestazione di protesta si svolgerà mediante il raggruppamento, tuttavia nel rispetto delle distanze dovute per la pandemia, ...

