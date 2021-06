Ultime Notizie Roma del 27-06-2021 ore 08:10 (Di domenica 27 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce la preoccupazione il diffondersi della variante delta del covid in Italia come all’estero speranza assicura la massima attenzione del governo auspicando misure internazionali coordinate gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale ma ancora due milioni 700mila over 60 non hanno neanche la prima dose il tasso di positività Nazionale resta lo 04 altri 40 i decessi nel Regno Unito il Ministro della Sanità si dimette dopo le immagini di un abbraccio una donna nonostante le restrizioni della pandemia ieri in Ohio primo comizio di Trump ex ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 giugno 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce la preoccupazione il diffondersi della variante delta del covid in Italia come all’estero speranza assicura la massima attenzione del governo auspicando misure internazionali coordinate gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale ma ancora due milioni 700mila over 60 non hanno neanche la prima dose il tasso di positività Nazionale resta lo 04 altri 40 i decessi nel Regno Unito il Ministro della Sanità si dimette dopo le immagini di un abbraccio una donna nonostante le restrizioni della pandemia ieri in Ohio primo comizio di Trump ex ...

Advertising

fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - fanpage : Picco di contagi Covid nel Regno Unito. - fanpage : Focolaio Covid al Billionaire, per la Procura è epidemia colposa - ilgoriziano : ?? Buongiorno e Buona Domenica. In attesa dei girasoli che a breve arriveranno, una foto-ricordo della scorsa estate… - glooit : Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: da domani stop alle mascherine all’aperto. Ma l’Iss avverte: “Se… -