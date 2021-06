Troppi pregiudicati | blitz di polizia e carabinieri Mano dura del questore | il bar deve chiudere per 15 giorni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Troppi pregiudicati

JESI - Niente cocktail per almeno due settimane. Il Questore di Ancona Giancarlo Pallini ha ordinato la chiusura al Crystal Cafè di via San Francesco. Il motivo alla base del provvedimento va ...... molti iCovid, l'ex Napoli e Atalanta, Alemao è ricoverato in gravi condizioni - - > ... "Il Comune con Quota 100 ha perso 7 dipendenti" Savona,edifici storici avvolti da ponteggi ...JESI - Niente cocktail per almeno due settimane. Il Questore di Ancona Giancarlo Pallini ha ordinato la chiusura al Crystal Cafè di via San Francesco. Il motivo alla base del provvedimento ...Ma con queste premesse, chi mai vorrebbe aprire qualcosa in zona? Una cosa simile era successa ad un bar di Torino in corso Grosseto: era stato chiuso per la presenza di troppi clienti pregiudicati.