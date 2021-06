Traffico in tilt sulla Cilentana per lavori: Castiello attacca Coppola (Di domenica 27 giugno 2021) Traffico in tilt sulla Cilentana per lavori in corso. Il restringimento di carreggiata, regolato da un semafoto , è stato disposto dall’Anas a seguito di un’ordinanza del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, a sua volta provocata da un problema strutturale relativo ad un muro di contenimento sul ciglio della strada. “Se non si può dubitare dell’opportunità dell’intervento, disposto a salvaguardia dell’incolumità degli automobilisti, ci sia, però, consentito dubitare dell’opportunità di disporre tale misura nel pieno della stagione balneare. La fessurazione del muro è presente sin dall’anno ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021)inperin corso. Il restringimento di carreggiata, regolato da un semafoto , è stato disposto dall’Anas a seguito di un’ordinanza del sindaco di Agropoli, Adamo, a sua volta provocata da un problema strutturale relativo ad un muro di contenimento sul ciglio della strada. “Se non si può dubitare dell’opportunità dell’intervento, disposto a salvaguardia dell’incolumità degli automobilisti, ci sia, però, consentito dubitare dell’opportunità di disporre tale misura nel pieno della stagione balneare. La fessurazione del muro è presente sin dall’anno ...

Advertising

zazoomblog : Schianto sull’Asse Mediano: traffico in tilt di rientro dal mare - #Schianto #sull’Asse #Mediano: - Borderline_24 : #Bari, cambiano i sensi di marcia a Santo Spirito: viabilità in tilt. 'La vita è diventata un inferno'… - CorriereCitta : Sette incidenti sulla Pontina: traffico in tilt - Telebari : Bari, traffico in tilt per andare al mare: 2 incidenti e Statale 16 paralizzata verso Sud - #Bari #Notizie -… - PlanetR7_ : Bari, lunghe code per raggiungere il mare: traffico in tilt sulla tangenziale -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico tilt Tangenziale, traffico in tilt ... lavori di ripristino notturni ? Smart road sulla Tangenziale, disagi per gli automobilisti ? Mobilità, nella nottata la Tangenziale sarà chiusa al traffico Tags: tangenziale catania · ...

Traforo e autostrade chiuse di notte, guarda dove e quando GUARDA IL VIDEO To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Incidente sotto la galleria manda in tilt il traffico sulla tangenziale ...

"Traffico in tilt, marcia indietro in stazione" il Resto del Carlino Tangenziale, traffico in tilt CATANIA – Code lunghe chilometri sulla tangenziale di Catania, dove si segnala traffico intenso tra lo svincolo di San Giovanni Galermo e l’allacciamento con la A19 Catania Palermo. Le code sono causa ...

Cilento ostaggio del traffico: code e caos per i lavori tra gli svincoli di Agropoli StampaSalerno, benvenuti nell’ingorgo: Cilento e Piana del Sele – come titola, a tutta pagina, in apertura del giornale di stamattina, il quotidiano “la Città” – nella morsa del traffico tra cantieri, ...

... lavori di ripristino notturni ? Smart road sulla Tangenziale, disagi per gli automobilisti ? Mobilità, nella nottata la Tangenziale sarà chiusa alTags: tangenziale catania · ...GUARDA IL VIDEO To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Incidente sotto la galleria manda inilsulla tangenziale ...CATANIA – Code lunghe chilometri sulla tangenziale di Catania, dove si segnala traffico intenso tra lo svincolo di San Giovanni Galermo e l’allacciamento con la A19 Catania Palermo. Le code sono causa ...StampaSalerno, benvenuti nell’ingorgo: Cilento e Piana del Sele – come titola, a tutta pagina, in apertura del giornale di stamattina, il quotidiano “la Città” – nella morsa del traffico tra cantieri, ...