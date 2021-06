Tokyo 2020, Ormar McLeod non centra il pass i Giochi: è campione olimpico nei 110 hs (Di domenica 27 giugno 2021) Il campione olimpico nei 110 metri ostacoli a Rio 2016, Omar McLeod, ha fallito la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in partenza il prossimo 23 luglio. Nella finale dei Trials nazionali McLeod ha centrato il primo ostacolo e non è mai riuscito a trovare un ritmo di gara corretto, chiudendo clamorosamente all’ultimo posto in 16?22. In questo caso non sono previste wildcard e, pertanto, il giamaicano non andrà in Giappone. La gara di selezione giamaicana è stata vinta da Ronald Levy (13?10, +0.6m/s) davanti a Damion Thomas (13?11) e Hansle ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Ilnei 110 metri ostacoli a Rio 2016, Omar, ha fallito la qualificazione aiOlimpici diin partenza il prossimo 23 luglio. Nella finale dei Trials nazionalihato il primo ostacolo e non è mai riuscito a trovare un ritmo di gara corretto, chiudendo clamorosamente all’ultimo posto in 16?22. In questo caso non sono previste wildcard e, pertanto, il giamaicano non andrà in Giappone. La gara di selezione giamaicana è stata vinta da Ronald Levy (13?10, +0.6m/s) davanti a Damion Thomas (13?11) e Hansle ...

