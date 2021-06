Sindacati in piazza contro i licenziamenti, Landini: ‘Non creare ulteriori fratture sociali’ (Di domenica 27 giugno 2021) TORINO – “Chiediamo qui oggi che ci sia la proroga del blocco dei licenziamenti. Chiediamo che il Governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro. È il momento di unire non di dividere e non è il momento di ulteriori fratture sociali”. È la sollecitazione arrivata dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini dalla piazza di Torino, dove ieri si è tenuta una delle tre manifestazioni nazionali in difesa del mondo del lavoro. Una piazza gremita di lavoratori, fra cui gli operai della ex Embraco che sono saliti sul palco durante la mattinata. “Ripartiamo, insieme. Con ... Leggi su lopinionista (Di domenica 27 giugno 2021) TORINO – “Chiediamo qui oggi che ci sia la proroga del blocco dei. Chiediamo che il Governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro. È il momento di unire non di dividere e non è il momento disociali”. È la sollecitazione arrivata dal segretario generale della Cgil Mauriziodalladi Torino, dove ieri si è tenuta una delle tre manifestazioni nazionali in difesa del mondo del lavoro. Unagremita di lavoratori, fra cui gli operai della ex Embraco che sono saliti sul palco durante la mattinata. “Ripartiamo, insieme. Con ...

Advertising

ClaudioMeazza : RT @antonio_bordin: Ieri in piazza i sindacati #CGIL, #Cisl e #UIL, preoccupati per il “rischio di fratture sociali”. Gli stessi sindacati… - eston07390779 : RT @antonio_bordin: Ieri in piazza i sindacati #CGIL, #Cisl e #UIL, preoccupati per il “rischio di fratture sociali”. Gli stessi sindacati… - GastoneSabba : RT @antonio_bordin: Ieri in piazza i sindacati #CGIL, #Cisl e #UIL, preoccupati per il “rischio di fratture sociali”. Gli stessi sindacati… - EmyRoyaleagle : RT @antonio_bordin: Ieri in piazza i sindacati #CGIL, #Cisl e #UIL, preoccupati per il “rischio di fratture sociali”. Gli stessi sindacati… - Pixty3 : RT @antonio_bordin: Ieri in piazza i sindacati #CGIL, #Cisl e #UIL, preoccupati per il “rischio di fratture sociali”. Gli stessi sindacati… -