Neo diplomato 19enne si schianta in moto contro una jeep e muore: stava andando dalla fidanzata (Di domenica 27 giugno 2021) Giosuè è deceduto per i gravi traumi riportati in seguito all'impatto con un'auto condotta da un 56enne. Il decesso è sopraggiunto all'ospedale di Avezzano Si era diplomato da poco e stava raggiungendo la fidanzata in sella alla sua moto ma da lei non è mai arrivato. È morto in un grave incidente stradale, perdendo la L'articolo NewNotizie.it.

