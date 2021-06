Mr Wrong: Yaman “cancellato” di pomeriggio (Di domenica 27 giugno 2021) Can Yaman, cosa succede al suo Mr Wrong? Quale decisione ha preso Mediaset che ha fatto infuriare i follower della soap turca? Dal 5 luglio la serie tv di pomeriggio non appare più nel palinsesto di Canale 5, al suo posto Brave and Beautiful. I fan si consoleranno con i tre episodi in prima serata, per ora, trasmessi il lunedì sera. Mr Wrong, cambio di programmazione: Can Yaman viene Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 27 giugno 2021) Can, cosa succede al suo Mr? Quale decisione ha preso Mediaset che ha fatto infuriare i follower della soap turca? Dal 5 luglio la serie tv dinon appare più nel palinsesto di Canale 5, al suo posto Brave and Beautiful. I fan si consoleranno con i tre episodi in prima serata, per ora, trasmessi il lunedì sera. Mr, cambio di programmazione: Canviene Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Can Yaman matrimonio in vista? Mr Wrong lascia senza parole! - #Yaman #matrimonio #vista? #Wrong - 990Nichy : @Silvia67920419 Per assurdo sai dove la fanno la pubblicità...su La5 ??????? Non c’è niente da fare Love is in the ai… - FantiClaudia : RT @alefracri: Signora Gürel,sig. Yaman conoscete il grande amore che l’Italia ha per voi e la vostra serie? ?????? #MrWrong #CanYaman #Özge… - maxanna11 : RT @alefracri: Signora Gürel,sig. Yaman conoscete il grande amore che l’Italia ha per voi e la vostra serie? ?????? #MrWrong #CanYaman #Özge… - xmaricaax : RT @xmaricaax: Se seguite Tancredi, Can Yaman,Amici, Ale Horse,Mr. Wrong, Love is in the air, retwettate così vi seguo?? -