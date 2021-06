Mr Wrong anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio 2021 | Ezgi accusata di tradimento da Ozgur

(Di domenica 27 giugno 2021) Puntate ricche di movimento quelle di Mrin onda dal 28al 2in quanto, dopo chesi sono dichiarati reciprocamente, quest’ultimo viene colto da un vero raptus di gelosia. Infatti non esita ad accusare la sua amata di, salvo poi pentirsene poco dopo, ma potrebbe essere tardi. Intanto arriva la tanto sospirata proposta di matrimonio per Cansu, ma per arrivarci assisterete ad una situazione alquanto rocambolesca. Gli episodi saranno trasmessi dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:45. Mentre la puntata serale è prevista ...

Advertising

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - infoitcultura : Mr Wrong, anticipazioni oggi 25 giugno: Serdar vuole riconquistare Ezgi - infoitcultura : Anticipazioni Mr Wrong, Ezgi e Ozgur sempre più vicini - infoitcultura : Mr Wrong, anticipazioni: Serdar organizza il compleanno di Ezgi a sua insaputa, Ozgur impazzirà - infoitcultura : “Mr. Wrong”, le anticipazioni: Cansu e Levent, storia difficile -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong anticipazioni

Tv Sorrisi e Canzoni

Mrturche, prossime puntate: Serdar trama contro Ozgur e Ezgi Le puntate di Mrche andranno in onda in Italia prossimamente non lasciano presagire nulla di buono. Se da una ...... news e. Inutile dire che il motore di questo tam - tam mediatico sia sicuramente Can ...', Yaman è alle prese con emozioni, intrighi e passioni, sullo sfondo di Istanbul e Bodrum. ...Una Vita e Mr. Wrong animeranno il pomeriggio di Canale 5 con innumerevoli colpi di scena e novità, come rivelano le trame di lunedì 28 giugno. Ad Acacias l’attenzione sarà t ...Dopo la prima sera, ci sarà un cambio di programmazione di Temptation Island: scopri in che data e orario verrà trasmesso il reality show.