Milan, gli auguri di compleanno a Saelemaekers / VIDEO (Di domenica 27 giugno 2021) Oggi è il compleanno di Alexis Saelemaekers, belga classe 1999, e ovviamente il Milan ha pubblicato su Twitter un VIDEO per fargli gli auguri. Eccolo: "Torta o hamburger di compleanno? Tanti auguri Alexis!" Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 giugno 2021) Oggi è ildi Alexis, belga classe 1999, e ovviamente ilha pubblicato su Twitter unper fargli gli. Eccolo: "Torta o hamburger di? TantiAlexis!"

Advertising

AntoVitiello : Settimana prossima il #Milan lavorerà per provare a chiudere #BrahimDiaz in prestito con diritto di riscatto dal… - DiMarzio : #Milan, idea #Zaccagni se non rinnova #Calhanoglu: nelle scorse ore gli agenti del giocatore hanno incontrato il cl… - gilnar76 : Italia, grigliata e Belgio Portogallo in tv: gli azzurri attendono la rivale #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - gilnar76 : Compleanno Saelemaekers: gli auguri del #Milan al giovane belga #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - PantaRei929 : Non so voi.... Ma io ritagliavo tutti gli articoli della gazzetta che parlavano delle vittorie del #Milan. (ammetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan gli FootballRock Live anche Arisa e J - Ax ...Rock" dichiara Helga Leoni (Presidente e founder dell'evento) - Ringraziamo di cuore tutti gli ... Matteo Darmian (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Ciro Immobile (Lazio), Veronica Boquete (Milan), ...

#BarVxL: Teen - Ager Amarcord - II Puntata Smisi di leggere del mio Milan e mi accostai a lei...' Prof.ssa Valentini!!...si sente bene?!...ha ...pronto il nostro bidello Walter ad appendere con le cimicette i quadri di tutte le sezioni e gli ...

Milan, gli auguri social a un grande ex come Serginho Milan News Dalla Spagna: la trattativa James-Milan potrebbe decollare la prossima settimana James Rodriguez al Milan, un’idea di mercato che fa sognare i tifosi rossoneri. Il quasi 30enne trequartista colombiano molto probabilmente lascerà l’Everton in estate: il Milan ha gli occhi su di lui ...

Belgio-Portogallo, Diogo Dalot parte dall'inizio per i lusitani È un bel periodo per Diogo Dalot, terzino dello United che ha passato l'ultima stagione in prestito al Milan e che piace ancora ai rossoneri. Dopo aver esordito in nazionale ...

...Rock" dichiara Helga Leoni (Presidente e founder dell'evento) - Ringraziamo di cuore tutti... Matteo Darmian (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Ciro Immobile (Lazio), Veronica Boquete (), ...Smisi di leggere del mioe mi accostai a lei...' Prof.ssa Valentini!!...si sente bene?!...ha ...pronto il nostro bidello Walter ad appendere con le cimicette i quadri di tutte le sezioni e...James Rodriguez al Milan, un’idea di mercato che fa sognare i tifosi rossoneri. Il quasi 30enne trequartista colombiano molto probabilmente lascerà l’Everton in estate: il Milan ha gli occhi su di lui ...È un bel periodo per Diogo Dalot, terzino dello United che ha passato l'ultima stagione in prestito al Milan e che piace ancora ai rossoneri. Dopo aver esordito in nazionale ...