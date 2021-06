Le Stelvio pronte per la consegna alla Polizia Penitenziaria

Advertising

dinoadduci : Polizia Penitenziaria - Le Stelvio blindate e le altre 4x4 pronte a entrare in servizio - FOTO GALLERY - viaggiareonthe1 : Polizia Penitenziaria - Le Stelvio blindate e le altre 4x4 pronte a entrare in servizio - FOTO GALLERY -

Ultime Notizie dalla rete : Stelvio pronte

Quattroruote

Spiccano, in particolare, le Alfa Romeoblindate, a cui si aggiungeranno anche vari esemplari della Subaru Forester e della Fiat Panda , oltre a un nuovo lotto di Jeep Renegade . Tutte con ...Le rami erano con i colpi in canna eall'uso. "La pistola, a dimostrazione della loro ... hanno utilizzato una Alfa Romeo. Lo stesso suv è stato notato anche in altri paesi dove sono ...Nuova parata di auto per la Polizia Penitenziaria. Le Stelvio, le Fiat Panda, le Jeep Renegade e le Subaru Forester: vediamole.125 nuovi mezzi saranno arruolati dall’amministrazione carceraria: oltre alle Suv dell'Alfa Romeo ci saranno le Fiat Panda, le Subaru Forester e un nuovo lotto di Jeep Renegade ...