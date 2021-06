“L’amore non sbaglia mai!”: Måneskin in Polonia si baciano sul palco (Di domenica 27 giugno 2021) Di recente sono apparsi sulla copertina del numero speciale Pride di Vanity Fair Italia. E ieri sera, sabato 26 maggio, i Måneskin in Polonia ci hanno dato ancora più prove che sono alleati della comunità LGBTQ. I Måneskin in Polonia: cosa hanno fatto? Eseguendo il loro successo mondiale “I Wanna Be Your Slave” al Polsat SuperHit Festival di Sopot, in Polonia, Damiano David e Thomas Raggi hanno deciso di chiudere il numero con un bacio. Mentre il pubblico è scoppiato in un applauso, Damiano ha detto: “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Di recente sono apparsi sulla copertina del numero speciale Pride di Vanity Fair Italia. E ieri sera, sabato 26 maggio, iinci hanno dato ancora più prove che sono alleati della comunità LGBTQ. Iin: cosa hanno fatto? Eseguendo il loro successo mondiale “I Wanna Be Your Slave” al Polsat SuperHit Festival di Sopot, in, Damiano David e Thomas Raggi hanno deciso di chiudere il numero con un bacio. Mentre il pubblico è scoppiato in un applauso, Damiano ha detto: “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti ...

