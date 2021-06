Jessica Antonini svela di aver rifatto il naso | le foto del prima e del dopo e poi una confessione su Uomini e Donne VIDEO

(Di domenica 27 giugno 2021) In queste ore,ha fatto delle confessioni ai suoi fan, tra queste, ad esempio, ha raccontato die il. I follower più attenti si sono resi conto di un cambiamento abbastanza evidente sul suo viso, pertanto, non hanno potuto fare a meno di farle delle domande. Lei ha risposto a tutto, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Jessica Antonini sbotta contro l’ex Davide Lorusso: “Tiro fuori screen e fotine una cosa è certa: lui è…” -… - infoitcultura : Jessica Antonini e Davide Lorusso: è guerra aperta “Non inventare ca***te, devo tirare fuori i messaggi?” - BITCHYFit : Jessica Antonini sbotta contro l'ex Davide Lorusso: 'Tiro fuori screen e fotine. Una cosa è certa: lui è...' *… - CronacaSocial : È finita tra la coppia di Uomini e Donne, lei spiega: 'Lui è gay, ma non lo sa'. ???? - IsaeChia : #UominieDonne, ritocchino estetico per l’ex tronista Jessica Antonini: la foto del prima e del dopo -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Antonini

Uomini e Donne:continua a scagliarsi contro il suo ex Davide Lorusso, tirando fuori numerosi retroscena sul suo ...Dopo l'intervista rilasciata daal settimanale Nuovo, e tutta la querelle nata anche col direttore Riccardo Signoretti per la frase 'Davide non lo sa ma è gay' , si è scatenato un vero putiferio. Dopo aver letto le ...La sensazione è che la guerra che si sta consumando tra Jessica Antonini e Davide sia solo all’inizio… Davide non è rimasto con le mani in mano, così dal magazine del programma condotto da Maria de Fi ...UeD: Riccardo Signoretti incastra Jessica Antonini. Spuntano le registrazioni, dell'ex tronista, durante l'intervista: "Basta chiacchiere" ...