Gp Stiria | trionfa Verstappen che allunga su Hamilton

(Di domenica 27 giugno 2021) Nella sfida Red Bull-Mercedes, Maxpiazza un altro colpo vincendo il Gp sull`A1 Ring di Zeltweg. L'olandesedi altri sei punti sue ora dopo 8 gare il distacco aumenta a 18. Domenica prossima si replica su questa stessa pista, con la concreta prospettiva di un bis. Alle spalle dila seconda Mercedes di Valtteri Bottas, mentre Sergio Perez è giunto quarto. Sesta e settima la Ferrari con Carlos Sainz e Charles Leclerc, entrambe dietro alla McLaren di Lando Norris. Il contatto al via del monegasco con Gasly ha costretto la prima Ferrari alla sosta immediata e ad una gara in salita dopo ...

Max Verstappenal GP: centra la 14ma vittoria in carriera e allunga su Hamilton nel Mondiale, con il 2021 che si conferma la sua stagione migliore grazie a quattro vittorie e tre pole position. E' la ...Da liberoquotidiano.it verstappen Non si ferma più Max Verstappen, chenel Gran Premio dellae centra il secondo successo consecutivo, il quarto di fila targato Red Bull, che sembra superiore a tutte le altre scuderie in questo momento. L'estate ...Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) regala alla Francia la prima vittoria ad Assen. Il francese trionfa dopo essersi battuto con numerosi rivali. Sc ...L'olandese vince il GP di Stiria. Il francese trionfa ad Assen. In campo per l'Europeo Olanda-Repubblica Ceca e Belgio-Portogallo ...