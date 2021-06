F1, Sergio Perez: “Non è stata la gara che ci aspettavamo” (Di domenica 27 giugno 2021) Sergio Perez conquista il quarto posto nel Gran Premio della Stiria, ottava tappa del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Red Bull completa ai margini del podio dopo aver provato nel finale ad attaccare in tutti i modi il finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Il vincitore del GP di Baku ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Non è stata la gara che ci aspettavamo. Ho perso un po’ di tempo con Norris, ma ce l’ho fatta e poi è andata abbastanza bene. E’ stato un peccato aver perso la posizione con Bottas”. Perez ha continuato dicendo: “La mescola morbida ha funzionato peggio del ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)conquista il quarto posto nel Gran Premio della Stiria, ottava tappa del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Red Bull completa ai margini del podio dopo aver provato nel finale ad attaccare in tutti i modi il finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Il vincitore del GP di Baku ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Non èlache ci. Ho perso un po’ di tempo con Norris, ma ce l’ho fatta e poi è andata abbastanza bene. E’ stato un peccato aver perso la posizione con Bottas”.ha continuato dicendo: “La mescola morbida ha funzionato peggio del ...

