F1, Gp di Stiria 2021: la gara live alle 15. Griglia di partenza (Di domenica 27 giugno 2021) Zeltweg , 27 giugno 2021 - Gp di Stiria 2021 in Austria , un'altra gara che rinnova la sfida mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton . Partono affiancati in prima fila con l'olandese in pole ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Zeltweg , 27 giugno- Gp diin Austria , un'altrache rinnova la sfida mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton . Partono affiancati in prima fila con l'olandese in pole ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc 7° nelle qualifiche del GP Stiria: 'Niente pioggia, spero in gara pulita' #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, GP Stiria: Verstappen spiega la pole allo Sky Tech. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | #Styrian 2021: Segui in diretta la gara in Austria - LIVE Gara Red Bull Ring #F1inGenerale - ilgladiatore36 : La mia analisi delle qualifiche dello #StyrianGP -