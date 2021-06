«Erano sui balconi e urlavano»: la ricostruzione degli ultimi minuti prima del crollo del palazzo Miami (Di domenica 27 giugno 2021) Continuano a emergere dettagli sulla tragedia avvenuta lo scorso 24 giugno a Miami, dove un edificio residenziale di 12 piani è crollato provocando la morte di 7 persone e 159 dispersi. Il Washington Post ha raccolto gli istanti prima dell’incidente al palazzo che, stando al corso delle indagini, potrebbe essere crollato a causa di negligenze nella gestione di danni strutturali segnalati già nel 2018. «Dal suo balcone al quarto piano, Cassondra Stratton ha sentito un tremito e ha visto il ponte della piscina crollare, poi il telefono è morto», scrivono sul quotidiano statunitense, riportando la testimonianza di una coppia, la cui moglie è ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Continuano a emergere dettagli sulla tragedia avvenuta lo scorso 24 giugno a, dove un edificio residenziale di 12 piani è crollato provocando la morte di 7 persone e 159 dispersi. Il Washington Post ha raccolto gli istantidell’incidente alche, stando al corso delle indagini, potrebbe essere crollato a causa di negligenze nella gestione di danni strutturali segnalati già nel 2018. «Dal suo balcone al quarto piano, Cassondra Stratton ha sentito un tremito e ha visto il ponte della piscina crollare, poi il telefono è morto», scrivono sul quotidiano statunitense, riportando la testimonianza di una coppia, la cui moglie è ...

