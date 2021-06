De Ligt, è successo ancora e i tifosi non ti hanno perdonato (Di domenica 27 giugno 2021) De Ligt espulso per un fallo di mano in Olanda-Repubblica Ceca. E su Twitter si discute delle braccia spesso ‘troppo larghe’ dello juventino Matthijs De Ligt protagonista in negativo di Olanda-Repubblica Ceca, terminata 2-0 per la nazionale allenata da Jaroslav Silhavy. Il difensore orange, infatti, è stato espulso al 10? del secondo tempo per un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 giugno 2021) Deespulso per un fallo di mano in Olanda-Repubblica Ceca. E su Twitter si discute delle braccia spesso ‘troppo larghe’ dello juventino Matthijs Deprotagonista in negativo di Olanda-Repubblica Ceca, terminata 2-0 per la nazionale allenata da Jaroslav Silhavy. Il difensore orange, infatti, è stato espulso al 10? del secondo tempo per un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Silvia_Mio86 : Che è successo con De Ligt? Non ho seguito, perché è stato espulso? - returnofthema13 : @willy_signori mah, agli juventini è successo un po' di tutto, CR7 top scorer, Ramsey che la butta dentro (!), Chie… - _Furiaceca : Espulso De Ligt leggo ??, non sto guardando la partita quindi non posso fare un commento a quello che e successo in campo. - junews24com : De Ligs espulso in Olanda Repubblica Ceca: cosa è successo - - MomonHero : @SamDiokhaneee @SantiXVI Di base sono d’accordo con te, ma non puoi sopravvivere così: l’Inter ha provato a campare… -