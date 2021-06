Covid Lazio oggi, 93 contagi e 1 morto. A Roma 62 casi (Di domenica 27 giugno 2021) (Adnkronos) – Sono 93 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I casi a Roma città sono a quota 62. Da ieri registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 5mila tamponi e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 18mila test. I ricoverati sono 209 (+15). I guariti sono 119, le terapie intensive sono 57 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. L’indice Rt è a 0,66, l’incidenza è a 12,83 casi per ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) (Adnkronos) – Sono 93 ida coronavirus nel, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Icittà sono a quota 62. Da ieri registrato un. I nuovisono stati individuati su 5mila tamponi e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 18mila test. I ricoverati sono 209 (+15). I guariti sono 119, le terapie intensive sono 57 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. L’indice Rt è a 0,66, l’incidenza è a 12,83per ...

