Covid | Laforgia LeU | ‘combattere varianti con prudenza e vaccini’

(Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Dobbiamo combattere lecone vaccini. Sappiamo che solo dopo la seconda dose possiamo considerarci sicuri, quindi è fondamentale accelerare con le immunizzazioni e sensibilizzare le fasce di popolazione che hanno fin qui rifiutato la somministrazione. Contro le mutazioni del virus servirà soprattutto una immunizzazione di massa, in tutti i Paesi, a partire da quelli più poveri, o non ce la faremo”. Lo dice il senatore di LeU, Francesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Laforgia

SardiniaPost

Lorefice (M5S), Candiani (L - SP), Giammanco (FIBP), Stefano (PD), Garavini (IV - PSI),(... l'attuazione rapida dei certificatidigitali, la revisione del regime sui brevetti, la ......(paralmentare di LeU e segretario di presidenza a palazzo Madama): "Come parlamentari siamo chiamati ad un impegno importantissimo come quello di ridisegnare la società del dopo, ...Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Dobbiamo combattere le varianti con prudenza e vaccini. Sappiamo che solo dopo la seconda dose possiamo considerarci sicuri, quindi è fondamentale accelerare con le immuni ..."Le varianti stanno mettendo a dura prova Paesi come Gran Bretagna ed Israele che erano tornati a condizioni di quasi normalità. Serve ...