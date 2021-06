Con Grillo o con Conte? Ecco come si schierano i big M5s (Di domenica 27 giugno 2021) Nel Movimento 5 Stelle è guerra di nervi tra il garante e co - fondatore, Beppe Grillo, e il leader in pectore, Giuseppe Conte, sempre deciso a ragionare su un disimpegno dopo le uscite del comico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) Nel Movimento 5 Stelle è guerra di nervi tra il garante e co - fondatore, Beppe, e il leader in pectore, Giuseppe, sempre deciso a ragionare su un disimpegno dopo le uscite del comico ...

Advertising

carlaruocco1 : Energia, storia, futuro e valori: questo rappresenta @beppe_grillo per tutto il #M5S. È un sogno iniziato anni fa… - fattoquotidiano : M5s, Taverna: “Sarà Conte a dire ciò che farà”. Giarrusso: “Accordo con Grillo lo troverà”. E gli attivisti: “Senza… - borghi_claudio : Di solito non sono d'accordo con quello che scrive però va detto che @mattiafeltri lo scrive bene. Dove altro lo tr… - SonoStefanoIT : @daoggipiudiieri @TovarishM5S @IlConteIT @beppe_grillo @GiuseppeConteIT La 'realpolitik' è questa infondo. Mediazio… - utini19 : @Rolando28149 @matteorenzi Quanto sei pirla, il figlio di Grillo non è un politico 5S e Grillo padre è uno che ha p… -