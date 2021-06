Basket, Serie A2 2020/2021: Tortona batte Torino sulla sirena, si va a gara-5 (Di domenica 27 giugno 2021) La Bertram Tortona batte sulla sirena la Reale Mutua Torino con il punteggio di 78-77 nel match valevole per la gara-4 della finale del tabellone argento dei playoff di Serie A2 2020/2021 e porta la contesa a gara-5, che decreterà l’ultima promossa in Serie A1. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PLAYOFF E PLAYOUT A2 2021: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF A2 2021: TUTTI I RISULTATI PLAYOFF E PLAYOUT A2 2021: IL REGOLAMENTO I padroni di casa, sotto 2-1 nella ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) La Bertramla Reale Mutuacon il punteggio di 78-77 nel match valevole per la-4 della finale del tabellone argento dei playoff diA2e porta la contesa a-5, che decreterà l’ultima promossa inA1. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PLAYOFF E PLAYOUT A2: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF A2: TUTTI I RISULTATI PLAYOFF E PLAYOUT A2: IL REGOLAMENTO I padroni di casa, sotto 2-1 nella ...

