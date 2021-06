Austria ko | l' Italia vola ai quarti e fa festa sui social

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - juventusfc : L'Italia di @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi affronta l'Austria a Wembley ?? Forza, ra… - Dorian221190 : RT @Yon_Yonson71: Nella foto i festeggiamenti di #Chiellini dopo Italia - Austria. #nazismo - Milannews24_com : Italia-Austria, Mancini lascia fuori a sorpresa un giocatore -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Italia

SIVIGLIA (SPAGNA) - L', dopo aver superato l'nei tempi supplementari per 2 - 1 , attende il nome dei propri avversari nei quarti di finale di Euro 2020. Gli azzurri affronteranno la vincente sella supersfida ...Vincere così, soffrendo e rimanendo uniti, è ancora più bello: il 2 - 1 all'ai ... Lineker al veleno: il tweet sull'che fa infuriare tuttiNel lotto dei giocatori dell’Italia più criticati dopo la sofferta vittoria degli azzurri contro l’Austria, assieme a Immobile e Berardi, c’è Lorenzo Insigne Insigne protesta tifosi ..."Il cuore in gol!". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Italia-Austria 2-1 ai supplementari: azzurri ai quarti. Danimarca show, goleada per Chris. Juve-Locatelli, a ...