Variante Delta: più difficile identificare il virus. 'L'impatto in Italia quando sarà al 20% - 25%' (Di sabato 26 giugno 2021) Massimo Galli, direttore della Clinica Malattie Infettive dell Ospedale Sacco di Milano , interviene ai microfoni di iNews24.it sulla Variante Delta plus. Per quel poco che adesso si pu conoscere, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 26 giugno 2021) Massimo Galli, direttore della Clinica Malattie Infettive dell Ospedale Sacco di Milano , interviene ai microfoni di iNews24.it sullaplus. Per quel poco che adesso si pu conoscere, ...

fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - fattoquotidiano : Russia travolta dalla variante Delta: 600 morti in 24 ore, mai cosi tanti dal 21 giugno. A Mosca 98 vittime: record… - nzingaretti : Bene il dato del Lazio prima regione in Italia per vaccinazione completa over 12. Ringrazio una squadra straordinar… - VinzDeCarlo1 : ???? nuovo lockdown annunciato in Australia a causa della variante delta... e la cosa interessante è che tra le quatt… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: G20 a Catania, il capo delegazione del governo indonesiano è positivo al Covid: ha la variante Delta -