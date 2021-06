Variante Delta in aumento in Italia, entro l’estate sarà dominante. Draghi: “La pandemia non è finita” (Di sabato 26 giugno 2021) La pandemia di Covid-19 “non è finita“. Con queste parole, il presidente del Consiglio Mario Draghi avverte sul perdurare del pericolo coronavirus a margine del vertice Ue, in particolare visto l’aumento dei casi nel Regno Unito per la Variante Delta. Nel bollettino dell’Iss si sottolinea che questa Variante sarà probabilmente la prevalente in Italia entro le prossime settimane, dopo l’aumento dei casi passati dal 4,2% a maggio al 16,8% a giugno, con focolai in varie aree del Paese. La strategia di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 giugno 2021) Ladi Covid-19 “non è“. Con queste parole, il presidente del Consiglio Marioavverte sul perdurare del pericolo coronavirus a margine del vertice Ue, in particolare visto l’dei casi nel Regno Unito per la. Nel bollettino dell’Iss si sottolinea che questaprobabilmente la prevalente inle prossime settimane, dopo l’dei casi passati dal 4,2% a maggio al 16,8% a giugno, con focolai in varie aree del Paese. La strategia di ...

