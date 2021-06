Temperature, previsioni meteo di CALDO ATROCE, sino 45-47°C in Sicilia (Di sabato 26 giugno 2021) Previsione meteo di ondata di calore in Italia, con oltre 45 gradi in Sicilia.In riferimento alle attuali informazioni ottenute attraverso il Centro meteo Americano NCEP, la possibilità di ondate di calore in Italia appare essere di livello fortissimo con caratteristiche di eccezionalità che potrebbero di nuovo avere intensità record storico per alcune località del Sud Italia e soprattutto in Sicilia. Il picco di massima calura si dovrebbe raggiungere attorno alla metà della settimana prossima, ma iniziare già nel fine settimana a partire dalla Sardegna e la Sicilia, per poi invadere tutta Italia. Le ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 giugno 2021) Previsionedi ondata di calore in Italia, con oltre 45 gradi in.In riferimento alle attuali informazioni ottenute attraverso il CentroAmericano NCEP, la possibilità di ondate di calore in Italia appare essere di livello fortissimo con caratteristiche di eccezionalità che potrebbero di nuovo avere intensità record storico per alcune località del Sud Italia e soprattutto in. Il picco di massima calura si dovrebbe raggiungere attorno alla metà della settimana prossima, ma iniziare già nel fine settimana a partire dalla Sardegna e la, per poi invadere tutta Italia. Le ...

