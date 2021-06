Scivola per 300 metri e trascina il compagno: coppia salvata sul Pizzo Redorta (Di sabato 26 giugno 2021) Due alpinisti, un uomo e una donna, sono stati soccorsi sabato nella zona del Pizzo Redorta. Stavano salendo ed erano legati quando, secondo una prima ricostruzione, la donna è Scivolata per circa 300 metri e ha trascinato a valle anche il compagno di cordata. Sul posto sono arrivati gli elicotteri di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollati dalle basi di Bergamo e di Caiolo (SO). Pronti a partire in piazzola i due turnisti arrivati dal centro operativo di Clusone, oltre a due tecnici della Stazione di Valbondione. I due alpinisti sono stati recuperati ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Due alpinisti, un uomo e una donna, sono stati soccorsi sabato nella zona del. Stavano salendo ed erano legati quando, secondo una prima ricostruzione, la donna èta per circa 300e hato a valle anche ildi cordata. Sul posto sono arrivati gli elicotteri di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollati dalle basi di Bergamo e di Caiolo (SO). Pronti a partire in piazzola i due turnisti arrivati dal centro operativo di Clusone, oltre a due tecnici della Stazione di Valbondione. I due alpinisti sono stati recuperati ...

Advertising

AtosAndr4 : RT @AtosAndr4: il #BTC scivola sotto i 33000$ Nassim #Taleb ribadisce che il #BTC non è una moneta e mai lo sarà. 'Sfuggi alla tirannia del… - Filli94 : @CesareCamboni questo cialtrone dovrebbe sapere che mina le basi del soccorso e scivola nel codice penale, ma è tal… - paolozaf253 : @ValeYellow46, tutti noi abbiamo una speranza è una certezza.. la “S” e’ quella di vederti girare forte oggi..La “C… - buscaddu : @SnobDi Si scivola per un pendio dolcissimo ... - JoIloveJu : @cechi66 Sono caduta dalla scivola di casa mia per colpa della cenere vulcanica ... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola per 'Ballando con le stelle', spunta un particolare: Alba Parietti nel cast? ... divina - VIDEO GUARDA QUI>>> Stash: guai legali per il cantante dei The Kolors. L'accusa è ... insieme al compagno di squadra e con un vestito rosso lungo che le scivola lungo il corpo. Le sue forme, ...

Sfinito si blocca sui sentieri e lancia l'sos Scivola sul pendio e precipita per 200 metri Si infortuna in montagna, in trappola nel bosco Muore a 58 anni tecnico del Soccorso Alpino

Scivola per 150 metri durante l’escursione muore a 50 anni sotto gli occhi degli amici La Nuova Venezia MotoGP, Assen: pole record per Vinales, Bagnaia in prima fila Il pilota spagnolo ha vinto il derby interno alla Yamaha con Quartararo, facendo segnare anche il nuovo record della pista olandese. Un super Bagnaia si piazza terzo dopo essere passato dalla Q1, ment ...

Putin, Xi & Co. Se Draghi chiama i dittatori per nome Altro che autoritarismi, autocrati e autocrazie. Mario Draghi ci ha abituato a chiamare per nome Xi, Putin e i loro amici. Alle dittature non bisogna fare sconti. Ma c'è chi, anche a Roma, preferisce ...

... divina - VIDEO GUARDA QUI>>> Stash: guai legaliil cantante dei The Kolors. L'accusa è ... insieme al compagno di squadra e con un vestito rosso lungo che lelungo il corpo. Le sue forme, ...sul pendio e precipita200 metri Si infortuna in montagna, in trappola nel bosco Muore a 58 anni tecnico del Soccorso AlpinoIl pilota spagnolo ha vinto il derby interno alla Yamaha con Quartararo, facendo segnare anche il nuovo record della pista olandese. Un super Bagnaia si piazza terzo dopo essere passato dalla Q1, ment ...Altro che autoritarismi, autocrati e autocrazie. Mario Draghi ci ha abituato a chiamare per nome Xi, Putin e i loro amici. Alle dittature non bisogna fare sconti. Ma c'è chi, anche a Roma, preferisce ...