Salvata con massaggio cardiaco in spiaggia Marina Grosseto (Di sabato 26 giugno 2021) Una donna di 79 anni è stata rianimata e Salvata grazie alla rapidità dei soccorsi sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo che ha accusato un malore uscendo dal mare. Le è stato praticato un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 26 giugno 2021) Una donna di 79 anni è stata rianimata egrazie alla rapidità dei soccorsi sulladididopo che ha accusato un malore uscendo dal mare. Le è stato praticato un ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @Tg3web: Lo scontro tra imbarcazioni sul lago di Garda. È morta per annegamento, Greta Nedrotti. Lo rivela l'autopsia, quindi poteva ess… - Giulia87725998 : RT @ferraralberto: Gesù dice: “La tua fede ti ha salvata”, aveva camminato con la sua speranza, e all’uomo dice, incomincia ad aver fede in… - simcopter : RT @Tg3web: Lo scontro tra imbarcazioni sul lago di Garda. È morta per annegamento, Greta Nedrotti. Lo rivela l'autopsia, quindi poteva ess… - Tg3web : Lo scontro tra imbarcazioni sul lago di Garda. È morta per annegamento, Greta Nedrotti. Lo rivela l'autopsia, quind… - CorriereQ : Salvata con massaggio cardiaco in spiaggia Marina Grosseto -

Ultime Notizie dalla rete : Salvata con Salvata con massaggio cardiaco in spiaggia Marina Grosseto Una donna di 79 anni è stata rianimata e salvata grazie alla rapidità dei soccorsi sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo che ha accusato ...da un medico che è stato calato dall'elicottero Pegaso con ...

65enne muore in spiaggia a Cagliari, è la quarta vittima in 24 ore A dare l allarme al 112 stato un connazionale di 34 anni con cui il giovane stava condividendo il ... Una donna di 79 anni stata rianimata e salvata grazie alla rapidit dei soccorsi sulla spiaggia di ...

Salvata con massaggio cardiaco in spiaggia Marina Grosseto Agenzia ANSA LIVE Galles-Danimarca 0-4, Europei 2021 in DIRETTA: la favola scandinava vola ai quarti di finale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Il Galles ha avuto a che fare con la tensione, infatti ha voluto da subito colpire la porta di Schmeichel, ma senza successo. 19.55 Triplice fischio! La ...

Gianni Morandi: "Difficile pensare oggi a Grillo come a un comico, non fa più tanto ridere" "Ho collaborato spesso con Grillo... Poi, si è inventato un partito, un'idea. Ma pensando a come tiene in pugno un partito, anche se non so quanto tenga oggi tutti i suoi, non me lo fa vedere più come ...

Una donna di 79 anni è stata rianimata egrazie alla rapidità dei soccorsi sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo che ha accusato ...da un medico che è stato calato dall'elicottero Pegaso...A dare l allarme al 112 stato un connazionale di 34 annicui il giovane stava condividendo il ... Una donna di 79 anni stata rianimata egrazie alla rapidit dei soccorsi sulla spiaggia di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Il Galles ha avuto a che fare con la tensione, infatti ha voluto da subito colpire la porta di Schmeichel, ma senza successo. 19.55 Triplice fischio! La ..."Ho collaborato spesso con Grillo... Poi, si è inventato un partito, un'idea. Ma pensando a come tiene in pugno un partito, anche se non so quanto tenga oggi tutti i suoi, non me lo fa vedere più come ...