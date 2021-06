Progetto Lumode, la replica mastelliana a Perifano: “Il suo un attacco strumentale” (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ la segreteria cittadina di ‘Noi Campani‘, il partito del sindaco Clemente Mastella, a replicare a Luigi Diego Perifano (leggi qui), candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’. Oggetto della contesa ancora il Progetto presentato dalla Lumode per piazza Risorgimento e l’area Terminal. Si legge dalla nota: “Abbiamo letto, con l’attenzione che meritano, le dichiarazioni rilasciate dal candidato sindaco Perifano in risposta alle precisazioni fornite dal Vicesindaco Pasquariello relativamente al Progetto inerente Piazza Risorgimento e l’area dell’ex campo di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ la segreteria cittadina di ‘Noi Campani‘, il partito del sindaco Clemente Mastella, are a Luigi Diego(leggi qui), candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’. Oggetto della contesa ancora ilpresentato dallaper piazza Risorgimento e l’area Terminal. Si legge dalla nota: “Abbiamo letto, con l’attenzione che meritano, le dichiarazioni rilasciate dal candidato sindacoin risposta alle precisazioni fornite dal Vicesindaco Pasquariello relativamente alinerente Piazza Risorgimento e l’area dell’ex campo di ...

Advertising

anteprima24 : ** Progetto Lumode, la replica mastelliana a Perifano: 'Il suo un attacco strumentale' ** - anteprima24 : ** Progetto Lumode, Perifano: “Pasquariello deve prendersela con l’Anac e non con me” ** - ilvaglio1 : Progetto Lumode, Perifano: “Pasquariello deve prendersela con l’Anac e non con me” #terminal #lumode #pasquariello… - ilvaglio1 : Comunali - Progetto Terminal bus: nota polemica di Pasquariello #terminalbus #mastella #altrabenevento #lumode… - ilvaglio1 : Progetto Lumode, Perifano: “Una Caporetto per l’amministrazione' #terminal #lumode #altrabenevento #comunali… -