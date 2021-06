Progetto api sentinelle: la filiera della Finocchiona IGP sempre più amica dell’ambiente (Di sabato 26 giugno 2021) Dal finocchietto alla Finocchiona: quando l’agricoltura è di qualità. Questo ha raccontato la visita che la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi ha fatto in Val di Chiana, sulle tracce di una delle eccellenze della gastronomia toscana. Prodotto capace di integrare tra loro le filiere col risultato di offrire un sapore unico e originale, la Finocchiona IGP , come ha avuto modo di sottolineare la vicepresidente, è uno dei simboli dell’identità della Toscana e della sua attenzione alla biodiversità e alla valorizzazione di metodi di coltura tradizionale senza uso di ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 26 giugno 2021) Dal finocchietto alla: quando l’agricoltura è di qualità. Questo ha raccontato la visita che la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi ha fatto in Val di Chiana, sulle tracce di una delle eccellenzegastronomia toscana. Prodotto capace di integrare tra loro le filiere col risultato di offrire un sapore unico e originale, laIGP , come ha avuto modo di sottolineare la vicepresidente, è uno dei simboli dell’identitàToscana esua attenzione alla biodiversità e alla valorizzazione di metodi di coltura tradizionale senza uso di ...

