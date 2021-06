Niente sesso per gli atleti a Tokyio 2020: salgono i contagi in Giappone, l’imperatore ha paura (Di sabato 26 giugno 2021) Niente sesso, siamo atleti. Sulla falsariga di questo adagio si svolgeranno tra meno di un mese le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli organizzatori per scongiurare lo scoppio di focolai di Covid anche all’interno del Villaggio Olimpico hanno predisposto rigidissime misure; con l’obiettivo di “evitare forme inutili di contatto”. Niente baci, dunque, Niente effusioni e Niente sesso per gli olimpionici: pena l’esclusione dai Giochi. La notizia come si può immaginare ha destato parecchio scalpore. Ma non è ingiustifiato questo intervento nella dimensione privata ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021), siamo. Sulla falsariga di questo adagio si svolgeranno tra meno di un mese le Olimpiadi di Tokyo. Gli organizzatori per scongiurare lo scoppio di focolai di Covid anche all’interno del Villaggio Olimpico hanno predisposto rigidissime misure; con l’obiettivo di “evitare forme inutili di contatto”.baci, dunque,effusioni eper gli olimpionici: pena l’esclusione dai Giochi. La notizia come si può immaginare ha destato parecchio scalpore. Ma non è ingiustifiato questo intervento nella dimensione privata ...

