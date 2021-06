Milano Pride, minorenne aggredito dal branco (Di sabato 26 giugno 2021) Aggressione al Milano Pride. Nel pomeriggio, “mentre festeggiavamo il Milano Pride all’Arco della Pace, poco distante, al parco Sempione, un giovane ragazzo, minorenne, che si apprestava a partecipare alla manifestazione è stato vigliaccamente aggredito da un gruppo di violenti. Il ragazzo è stato soccorso dalle ambulanze presenti in piazza”. Lo rende noto Fabio Pellegatta, presidente del Cig Arcigay Milano, il quale esprime “la massima solidarietà alla vittima da parte del Cig Arcigay Milano e dell’intera rete di Milano ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) Aggressione al. Nel pomeriggio, “mentre festeggiavamo ilall’Arco della Pace, poco distante, al parco Sempione, un giovane ragazzo,, che si apprestava a partecipare alla manifestazione è stato vigliaccamenteda un gruppo di violenti. Il ragazzo è stato soccorso dalle ambulanze presenti in piazza”. Lo rende noto Fabio Pellegatta, presidente del Cig Arcigay, il quale esprime “la massima solidarietà alla vittima da parte del Cig Arcigaye dell’intera rete di...

