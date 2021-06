Messico | la sconfitta della politica e lo strapotere dei narcos

Leggi su panorama

(Di sabato 26 giugno 2021) Patrimoni multimiliardari, interi Stati del Paese sotto «l'amministrazione» dei trafficanti, nuovi boss e inquietanti analogie con Cosa nostra. Su tutto una violenza senza limiti. Che le leggi del presidente López Obrador non riescono neppure a intaccare. Due teste mozzate depositate da sconosciuti nelle urne elettorali a Tijuana, a un passo dal confine con gli Stati Uniti. È questa l'immagine più cruda delle elezioni dello scorso 6 giugno per eleggere sindaci, governatori e deputati in, le più violentestoria con oltre 90 politici uccisi. Nella cittàBassa California l'abitudine di decapitare chi fa uno sgarro contro ...