L’Agropoli con la Mariglianese, la Virtus Cilento con il San Giorgio: obiettivo finalissima (Di sabato 26 giugno 2021) di Christian Vitale Due salernitane per continuare il sogno, due salernitane a caccia dell’impresa in trasferta per continuare a inseguire la promozione in Serie D. Sono partiti mercoledì i tanto attesi play-off di Eccellenza campana. Dopo 20 giorni di stop forzati, infatti, il CONI si è pronunciato dando ragione alL’Agropoli sul ricorso presentato per la gara giocata contro il Buccino Volcei. Da qui la riammissione nella griglia della post-season della squadra guidata da Carmine Turco e l’estromissione di quella allenata da Mario Pietropinto. La sentenza di lunedì ha ridisegnato la classifica del girone E d’Eccellenza che ha visto la Virtus ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) di Christian Vitale Due salernitane per continuare il sogno, due salernitane a caccia dell’impresa in trasferta per continuare a inseguire la promozione in Serie D. Sono partiti mercoledì i tanto attesi play-off di Eccellenza campana. Dopo 20 giorni di stop forzati, infatti, il CONI si è pronunciato dando ragione alsul ricorso presentato per la gara giocata contro il Buccino Volcei. Da qui la riammissione nella griglia della post-season della squadra guidata da Carmine Turco e l’estromissione di quella allenata da Mario Pietropinto. La sentenza di lunedì ha ridisegnato la classifica del girone E d’Eccellenza che ha visto la...

