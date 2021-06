Italia-Austria è 0-0 all’intervallo: Immobile colpisce un palo (Di sabato 26 giugno 2021) A Wembley si affrontano Italia ed Austria per gli ottavi di finale di Euro 2020. Il primo squillo è di Spinazzola, al 12? l’esterno della Roma punta Lainer all’altezza del lato sinistro dell’area di rigore: doppio passo e tiro potente con il mancino, ma il pallone termina sul fondo. Al quarto d’ora Insigne prova il suo classico tiro a giro, Bachmann vede partire la conclusione e la blocca agevolmente. Due minuti più tardi è di Barella l’occasione più grande per gli azzurri: Spinazzola supera ancora una volta Lainer sulla sinistra e mette in mezzo. Sulla palla arriva il centrocampista dell’Inter che rilascia una rasoiata, ma trova una bella respinta di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) A Wembley si affrontanoedper gli ottavi di finale di Euro 2020. Il primo squillo è di Spinazzola, al 12? l’esterno della Roma punta Lainer all’altezza del lato sinistro dell’area di rigore: doppio passo e tiro potente con il mancino, ma il pallone termina sul fondo. Al quarto d’ora Insigne prova il suo classico tiro a giro, Bachmann vede partire la conclusione e la blocca agevolmente. Due minuti più tardi è di Barella l’occasione più grande per gli azzurri: Spinazzola supera ancora una volta Lainer sulla sinistra e mette in mezzo. Sulla palla arriva il centrocampista dell’Inter che rilascia una rasoiata, ma trova una bella respinta di ...

