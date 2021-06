“Ho appena ucciso una donna”. E come prova porta ai Carabinieri l’orecchio di Elisa (Di sabato 26 giugno 2021) Rinvenuto il cadavere di una giovane donna su una sdraio. La poverina è stata colpita a morte con numerosi fendenti. L’assassino si è costituito poco dopo ma è mistero sul movente. Un altro caso di violenza sulle donne. Questa volta finito in tragedia. Una 35enne di Treviso, Elisa Campeol, è stata ritrovata all’Isola dei Morti lungo le sponde del Piave a Moriago della Battaglia. O meglio: il suo corpo privo di vita è stato ritrovato nella giornata di mercoledì 23 giugno, attorno alle ora 12.30. Il cadavere della giovane donna – riporta il Corriere della Sera – è stato visto per puro caso da un ... Leggi su formatonews (Di sabato 26 giugno 2021) Rinvenuto il cadavere di una giovanesu una sdraio. La poverina è stata colpita a morte con numerosi fendenti. L’assassino si è costituito poco dopo ma è mistero sul movente. Un altro caso di violenza sulle donne. Questa volta finito in tragedia. Una 35enne di Treviso,Campeol, è stata ritrovata all’Isola dei Morti lungo le sponde del Piave a Moriago della Battaglia. O meglio: il suo corpo privo di vita è stato ritrovato nella giornata di mercoledì 23 giugno, attorno alle ora 12.30. Il cadavere della giovane– riil Corriere della Sera – è stato visto per puro caso da un ...

