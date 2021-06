Galles-Danimarca, le formazioni ufficiali (Di sabato 26 giugno 2021) Partono oggi gli ottavi di finale di Euro 2020. La prima sfida delle 18 è Galles-Danimarca, ecco le formazioni ufficiali: Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. All. Page. Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Verstergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Dolberg, Braithwaite, Damsgaard. All. Hujlmand. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Partono oggi gli ottavi di finale di Euro 2020. La prima sfida delle 18 è, ecco le(4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. All. Page.(3-4-3): Schmeichel; Verstergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Dolberg, Braithwaite, Damsgaard. All. Hujlmand. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

