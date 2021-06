Danimarca, si ferma Kjaer: le condizioni del difensore (Di sabato 26 giugno 2021) Simon Kjaer ha concluso il proprio match contro il Galles al minuto 76. Il difensore ha chiesto la sostituzione a causa di un problema fisico Simon Kjaer ha concluso il proprio match contro il Galles al minuto 76. Il difensore ha chiesto la sostituzione a causa di un problema fisico. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un problema al flessore, infortunio già accusato anche nel corso dell’ultima stagione in rossonero. Nelle prossime ore ci saranno gli accertamenti del caso da parte dello staff medico danese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Simonha concluso il proprio match contro il Galles al minuto 76. Ilha chiesto la sostituzione a causa di un problema fisico Simonha concluso il proprio match contro il Galles al minuto 76. Ilha chiesto la sostituzione a causa di un problema fisico. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un problema al flessore, infortunio già accusato anche nel corso dell’ultima stagione in rossonero. Nelle prossime ore ci saranno gli accertamenti del caso da parte dello staff medico danese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

