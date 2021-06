Covid, oltre 18mila nuovi contagi in Gran Bretagna: picco da febbraio (Di sabato 26 giugno 2021) Continua a correre l'epidemia di Covid in Gran Bretagna, a causa soprattutto della variante Delta. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.270 nuovi contagi, il picco giornaliero dal 5 febbraio. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 giugno 2021) Continua a correre l'epidemia diin, a causa soprattutto della variante Delta. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.270, ilgiornaliero dal 5. ...

