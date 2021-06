Covid, lockdown a Sydney contro la variante Delta (Di sabato 26 giugno 2021) Sydney - lockdown di due settimane a Sydney, in Australia, per la diffusione della variante Delta del coronavirus: si parte oggi fino al 9 luglio. Una decisione presa dopo che nella maggiore citta' ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 giugno 2021)di due settimane a, in Australia, per la diffusione delladel coronavirus: si parte oggi fino al 9 luglio. Una decisione presa dopo che nella maggiore citta' ...

